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السيسي: تدخل مصر في ليبيا يغير المشهد العسكري بشكل سريع

05:20 م الخميس 16 يوليه 2020
السيسي: تدخل مصر في ليبيا يغير المشهد العسكري بشكل سريع

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد مسعد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر إذا قررت التدخل في ليبيا، ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، مشيرا إلى أن مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب.

وأضاف السيسي، خلال لقاء وفد القبائل الليبية، اليوم الخميس، أن الجيش المصري من أقوى الجيوش في الشرق الأوسط وأفريقيا ولكنه رشيد، لافتاً إلى أن عدم التدخل سابقاً احتراماً لمشاعر الليبيين.

وشدد رئيس الجمهورية، على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوز خط "سرت – الجفرة".

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