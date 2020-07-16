السيسي لوفد قبائل ليبيا: "مستعدون لتدريب أولادكم ليكونوا نواة لجيش وطني ليبي"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لن تسمح بتكرار تجربة الرهان على الميليشيات المسلحة مرة أخرى في ليبيا أو أن تتحول لبؤرة جديدة لتجمع العناصر الإرهابية.



وأضاف السيسي، خلال لقاء وفد من شيوخ القبائل الليبية: "ليس لدي أطماع شخصية، ونحن في مصر استقبلنا حينما كنت وزيرًا للدفاع طلبة من ليبيا في الكلية الحربية بمصر".

وتابع الرئيس: "أوكد لكم أننا مستعدون لاستقبال أبنائكم لتدريبهم ليكونوا نواة لجيش وطني ليبي، واللي هتبعتوهم هندربهم يحبوا ليبيا ويخافوا عليها".