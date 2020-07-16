السيسي لـ "مشايخ القبائل": "إحنا ندخل ليبيا بطلب منكم.. ونخرج منها بأمر منكم"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أبناء القبائل الليبية والشعب الليبي.

وأضاف السيسي، خلال لقاء وفد من شيوخ القبائل الليبية: "مش هندخل إلا بطلب منكم ومش هنخرج إلا بأمر منكم، ومش عايزين غير الاستقرار والسلام للشعب الليبي".

وأشار الرئيس، إلى أن مصر وليبيا يربطهما مصير مشترك، وهذا الأمر لن يتغير، مؤكدًا أن هذا اللقاء يناقش مستقبل ليبيا وأجيالها القادمة.