السيسي: لن يحدد مصير ليبيا إلا شعبها
كتب - محمود مصطفى:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير والأماني الطيبة، والأمان والاستقرار لدولة ليبيا.
وقال السيسي، خلال لقائه شيوخ وأعيان القبائل الليبية، الخميس، " اللي هيحدد مصير ليبيا، هو الشعب الليبي، وليس الناس اللي بره، حينما تضعوا أيديكم في إيد بعض".
وتابع الرئيس:" عمرنا ما نظرنا ليكم إلا بكل احترام وتقدير، وحرصنا على ألا نتدخل في شئونكم".
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