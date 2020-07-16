السيسي: لن يحدد مصير ليبيا إلا شعبها

كتب - محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير والأماني الطيبة، والأمان والاستقرار لدولة ليبيا.

وقال السيسي، خلال لقائه شيوخ وأعيان القبائل الليبية، الخميس، " اللي هيحدد مصير ليبيا، هو الشعب الليبي، وليس الناس اللي بره، حينما تضعوا أيديكم في إيد بعض".

وتابع الرئيس:" عمرنا ما نظرنا ليكم إلا بكل احترام وتقدير، وحرصنا على ألا نتدخل في شئونكم".