وزير السياحة: 1.5 مليون سائح أوكراني زاروا مصر في 2019



كتب- يوسف عفيفي:

استهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أولى لقاءاته الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية لأوكرانيا، حيث استقبله اليوم دمتيرو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني في مقر الوزارة بمدينة كييف، بحضور السفير حسام الدين علي سفير مصر في أوكرانيا، وأعضاء الوفد المصري الذي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الأوكراني، بالدكتور خالد العناني والوفد المصري المرافق له، معربًا عن حبه الشديد لمصر وحرصه الدائم على زيارتها للاستمتاع بالمقاصد والأنماط السياحية المختلفة بها، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأوكرانيا في الكثير من المجالات ومنها مجال السياحة.

وعقب ذلك، عقد الدكتور خالد العناني لقاء موسع مع Vasil Bodnar نائب وزير الخارجية الأوكراني ومسئولة وكالة السياحة بأوكرانيا، وممثلين الحكومة الأوكرانية منها وزارات الصحة والتعليم والثقافة والطيران المدني والصناعة والتجارة والأمن، وبعض رجال الأعمال من أوكرانيا.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة نقاط من أهمها بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانين في مجالي السياحة والآثار، وتم بحث التعاون على المستوى الفني حيث تم الاتفاق على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

واستعرض الوزير المصري، لضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر لضمان السلامة الصحية مع استئناف حركة السياحة الخارجية الوافدة إليها حفاظا على كافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

وتحدث الوزير، عن الخطوات التي اتخذتها مصر لبدء السياحة الداخلية والخارجية بها، مشيرا إلى عدم استعجال الحكومة المصرية لعودة السياحة بشكل كامل حيث بدأت تدريجيا بعودة السياحة الداخلية، كما تم اعتبارا من أوائل يوليو الجاري استئناف السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر في ثلاث محافظات سياحية ساحلية هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى.

وعن المؤشرات الأولية لعودة السياحة الوافدة إلى مصر، أشار الوزير إلى أن أولى ضيوف مصر في أول أيام عودة الحركة الوافدة لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء كانوا من أوكرانيا وبيلاروسيا وكذلك سويسرا، مما يعكس ثقة هذه الدول في الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين، لافتا إلى أن هناك 1.5 مليون سائح أوكراني يزرون مصر في السنة طبقا للأرقام السياحية لعام 2019.

ومن جانبه، قدم Vasil Bodnar نائب وزير الخارجية الأوكراني، الشكر لوزير السياحة والآثار تقديرا للجهود التي بذلتها مصر لإجلاء العالقين الأوكرانيين الذين كانوا موجودين في مصر وقت غلق حركة الطيران والذي بلغ عددهم 32 ألف أوكراني عادوا لبلادهم بسلام، كما وجه الشكر له أيضا علي عودة السائحين الذين سافروا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ أن استأنفت مصر السياحة الخارجية، إلى بلادهم بدون أية إصابة.

واقترح نائب الوزير الأوكراني إمكانية بث عدد من قنوات التليفزيون الأوكرانية في الفنادق المصرية لخدمة السائحين الأوكرانيين، فهم شغوفين بالسياحة الشاطئية بالبحر الأحمر والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وتحدث نائب الوزير عن مدى إمكانية دعم مصر لدارسي السياحة من الطلاب الأوكرانيين الذين يقضون فترة تدريبهم بالفنادق السياحية المصرية وتسهيل مهمتهم، وفى هذا الشأن رحب الدكتور خالد العناني بذلك، مؤكدا على حرص مصر على تبادل الخبرات بين الجانين.

وأكد النائب، أنه بجانب علاقات الصداقة القوية التي تجمع بين مصر وأوكرانيا، هناك علاقات تعاون في مجال الاستثمار والسياحة وتبادل الخبرات في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن مصر هي المقصد السياحي الأول لدى الأوكرانيين.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد غادر أمس في زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي.