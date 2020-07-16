طلب إحاطة بشأن إهمال مرضى كبار السن أمام مستشفيات التأمين الصحي

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إهمال المرضى كبار السن والمسنين أمام مستشفيات التأمين الصحي بالإسماعيلية وعدم السماح لهم بالدخول والاستهانة بمرضهم.

وأوضحت "رزق الله"، في طلبها، اليوم الخميس، أنه منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، ولجأت عدد من المستشفيات إلى طرد المرضى خارجها، لعدم تكدسهم في الداخل، مما قد يسبب زيادة انتشار العدوى بين المرضى وبعضهم البعض، لا سيما في محافظة الإسماعيلية، أمام مستشفى الطلبة بالمحطة الجديدة.

وتابعت: "ودون تفرقة بين المرضى وحالتهم وفئاتهم العمرية، يتعرض كبار السن والمسنيين المرضى، إلى الاستهانة بهم وتركهم أمام المستشفيات في الطقس السيء والذي قد يعرض حياتهم للخطر، لا سيما وأن غالبية الفئة العمرية لكبار السن يعانون من أمراض عظام، وعدم القدرة على الوقوف خارج المستشفى للانتظار دورهم".

وأشارت إلى إنه في ظل هذه الأزمة يلاقون مرضى كبار السن معاملة سيئة لا تليق بسنهم ولا مرضهم، في الأماكن التابعة للتأمين الصحي أصبحت غير قادرة على التعامل مع المرضى و تحولت جميعها إلى حالات طوارىء للمصابين بفيروس كورونا، مما يعرض حياة هؤلاء المرضى إلى الخطر، فضلا عن تفكيك أماكن التأمين الصحي بعدد من المستشفيات الأخرى مما يشكل عبء جديد على المرضى كبار السن جراء الذهاب لعدد من المستشفيات لإجراء الكشف الدوري عليهم.

وطالبت بمراعاة الحالة الصحية لمرضى كبار السن والسماح لهم بالدخول في هذا الطقس لعدم قدرتهم على الوقوف خارج المستشفيات، بالإضافة إلى توحيد أماكن التأمين الصحي بالإسماعيلية لضمان عدم إرهاق هؤلاء المرضى الذين غير قادرين على التشتت بين أكثر من مستشفى.