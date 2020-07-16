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"سياحة النواب" تطالب بإقامة متاحف للآثار المصرية بالمطارات

02:53 م الخميس 16 يوليه 2020
"سياحة النواب" تطالب بإقامة متاحف للآثار المصرية بالمطارات

متحف شرم الشيخ الأثري

كتب- مصراوي:
طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإسراع في إقامة متاحف للآثار المصرية في جميع المطارات السياحية في مصر بحيث تكون أحد أدوات الجذب السياحي لتكون هذه المتاحف نموذجًا للمناطق الأثرية التي يتطلع سياح العالم لزيارتها، مؤكدة أن وجود هذه المتاحف داخل المطارات يسهم بشكل كبير في تنشيط سياحة الترانزيت نظرًا لما يحويه المتحف من قطع أثرية فريدة.

وأكد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، ضرورة تخصيص المساحات المناسبة لإقامة هذه المتاحف بالمطارات السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وسوهاج والوادي الجديد ومطروح وطابا و الإسكندرية وبرج العرب وسفنكس وعلى غرار ما تم تنفيذه لمتحف الآثار بمطار القاهرة الدولي.

وطالب بتشكيل لجنة من خبراء واساتذة الآثار لاختيار القطع الآثرية التي تتناسب مع الموقع الجغرافي لكل مطار بما يكون مجسدًا للحقب الزمنية التي أشتهرت تاريخيًا في هذه المنطقة خاصة أن كل منطقة تتميز بنوع مختلف من الآثار عن المناطق الأخرى.

وأوضح، أنه على سبيل المثال فإن الآثار الرومانية والإغريقية تتناسب مع مطار مطروح واليونانية تتناسب مع مطار الإسكندرية، داعيًا لتوفير شاشات عرض داخل مختلف المطارات المصرية للترويج للمناطق السياحية والأثرية بمختلف المحافظات والمدن السياحية والأثرية.

المتاحف المطارات وزارة السياحة والاثار

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