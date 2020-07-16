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"مشروعات النواب" تطالب بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة بكل محافظة

02:27 م الخميس 16 يوليه 2020
"مشروعات النواب" تطالب بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة بكل محافظة

مجلس النواب

كتب- مصراوي:
طالب النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة لكل محافظة وفقًا للاحتياجات الخاصة بها، بالاشتراك بين كل محافظة وجهاز تنمية المشروعات قائلا: "لابد من التفكير خارج الصندوق".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الخميس، والتي تناقش توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء ١٣ مجمع صناعي على مستوى الجمهورية، وحسم المشكلات وإزالة المعوقات التي تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين لمحافظتي الفيوم والبحيرة.

وعلق محمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات:"نزور كافة المحافظات ويتم التنسيق مع المحافظين لوضع خريطة الاستثمار وفق رؤية كل محافظة والإمكانيات الخاصة بها".

وقال: "تمت زيارة لمحافظة الشرقية ثم ستنظم زيادة لمحافظة القليوبية ويليها تغطية كافة المحافظات".
وعقب النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب قائلا:"نطالب تشكيل لجنة خاصة لهذا الأمر على أن ترسل تقرير شهري وتوصياتها حول الخريطة الاستثمارية للجنة".

مشروعات النواب مجلس النواب المشروعات الصغيرة محمد كمال مرعي

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