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التنمية الصناعية: الانتهاء من المجمع الصناعي بالفيوم 31 مارس المقبل

02:17 م الخميس 16 يوليه 2020
التنمية الصناعية: الانتهاء من المجمع الصناعي بالفيوم 31 مارس المقبل

أرشيفية

كتب- مصراوي:
وعد مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، بحل المشكلات التي يواجهها المجمع الصناعي بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك على خلفية ما آثاره نائب محافظ الفيوم، بشأن الانتهاء من ٣٩% فقط من إجمالى العمل داخل المجمع، وهو ما عطل عمل كثير من المشروعات، لاسيما أن المحافظة تتمتع بكثير من الحرف اليدوية التي تناقش في كثير من المعارض.

وسأل النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة: "متى سيتم الانتهاء من المجمع الصناعي لمحافظة الفيوم؟، وعقب مجدى غازى قائلا: "سيتم تسليم المجمع كاملا في ٣١ مارس من العام المقبل.

ولفت إلى أن أحد أهم المشكلات التي واجهت هذا المجمع هو تراخيص استلام الأرض، والارتفاعات وتم حلها مع الجهات المعنية "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

المجمعات الصناعية الفيوم التنمية الصناعية

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