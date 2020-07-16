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مشروعات النواب: لدينا فرصة عظيمة لتطوير المنتج المحلى

01:25 م الخميس 16 يوليه 2020
مشروعات النواب: لدينا فرصة عظيمة لتطوير المنتج المحلى

مجلس النواب

مصراوي

بدأت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعها، ظهر الخميس، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة ملف دعم المجمعات الصناعية، في ضوء تكليف القيادة السياسية، بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر.

وأكد النائب محمد كمال مرعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة التنمية فى مصر، وبالأخص فى ضوء اجتياز أزمة جائحة فيروس كورونا.

وقال "مرعى": لدينا فرصة عظيمة للنهوض بالمنتج المحلى وذلك من خلال تفعيل دور المجمعات الصناعية والعمل على أفكار خارج الصندوق، للنهوض بمصر والصناعة، مبينا أن ذلك سيحقق دعم للصناعة المحلية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وإحلال الواردات".

وأوضح"مرعى" أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات قبل جائحة كورونا لمناقشة ملف المجمعات الصناعية وتحديدا فى محافظة الغربية، لافتا إلى أن التجربة أثبتت أن مستقبل الصناعة المصرية مرتبط بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية والعمل على حل بعض المشكلات التى تواجهها.

مجلس النواب المجمعات الصناعية محمد شاكر

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