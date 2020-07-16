مطارا برج العرب وسوهاج يستقبلان أولى رحلات شركة طيران عربية

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطاري برج العرب وسوهاج الدوليين، الخميس، أولى الرحلات القادمة من دولة الإمارات العربيةً لشركة طيران العربية من مدينة أبوظبي بخط سير ( أبوظبي - برج العرب - ابو ظبي )، وذلك بواقع 3 رحلات اسبوعياً طراز Airbus 320، كما ستسير شركة عربية رحلة اسبوعياً إلى مطار سوهاج الدولى (أبو ظبي - سوهاج - أبوظبي) .

وقالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، إن الرحلات جاءت في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات للوجهات المختلفة بين مصر وباقي دول العالم.

وأشارت إلى قيام الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار عادل محجوب بتقديم كافة التسهيلات لشركات الطيران لتشغيل رحلاتها الي المطارات المصرية .

وقالت المصادر، إن مطار سوهاج الدولي استقبل رحلة جوية قادمة من سلطنة عمان الشقيقة تابعة لشركة الطيران العمانية "السلام إير " و على متنها ١٧٤ راكبا، ومن المقرر لها تسير الشركة رحلات بخط سير (صلالة- سوهاج- مسقط) .

ولفتت المصادر، إلى استقبال الطائرات بتقليد رش المياه فور هبوطها تعبيراً عن السعادة لاستقبال الرحلات الجديدة، وكان في استقبال الركاب، مديري المطاريين مع فرق العلاقات العامة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات .