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الصحة العالمية: تجربة بـ 20 دولة وعلى 5 آلاف مريض للوصول لعلاج لكورونا

01:09 م الخميس 16 يوليه 2020
الصحة العالمية: تجربة بـ 20 دولة وعلى 5 آلاف مريض للوصول لعلاج لكورونا

تجربة بـ 20 دولة وعلى 5 آلاف مريض


كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور أمجد الخولي، استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تُشرف على تجربة تضامنية بأكثر من 20 دولة حول العالم، وعلى أكثر من 5 آلاف مريض؛ للوصول إلى علاج فعّال وآمن لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة بشأن "أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كورونا"، اليوم الخميس.

وأضاف الخولي أن "هناك 4 أذرع لتجربة التضامن، بخلاف الأبحاث في المراكز حول العالم، ونتمنى أن نصل إلى علاج فعال، لكننا لم نصل بعد إلى نتيجة، والمنظمة تتابع عن كثب نتائج كل هذه التجارب الإكلينيكية التي تحتاج إلى وقت أطول".

من جانبه، قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك تسابق مع الزمن لتوفير العلاج واللقاح في أقرب فرصة ممكنة، وتوزيعه بشكل عادل بما يضمن حصول الجميع عليه.

علاج كورونا التجارب السريرية فيروس كورونا الصحة العالمية

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