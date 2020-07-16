السيسي للقبائل الليبية: هدفنا تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

كتب - محمد سامي:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء يعقد تحت شعار مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد.

وأضاف راضي أن الرئيس أكد لمشايخ وأعيان القبائل الليبية أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كل المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.