أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

السيسي للقبائل الليبية: هدفنا تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

12:27 م الخميس 16 يوليه 2020
السيسي للقبائل الليبية: هدفنا تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء يعقد تحت شعار مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد.

وأضاف راضي أن الرئيس أكد لمشايخ وأعيان القبائل الليبية أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كل المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب الليبي القبائل الليبية ليبيا السيسي

الخبر التالى:

ماذا قالت "الصحة العالمية" على قرار تنظيم الحج بعدد محدود؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي للقبائل الليبية: هدفنا تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي