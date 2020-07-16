أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي مشايخ وأعيان القبائل الليبية

11:41 ص الخميس 16 يوليه 2020
اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي مشايخ وأعيان القبائل الليبية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يلتقى اليوم مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد.

ووصل مساء الأربعاء، وفدا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازى، في زيارة لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى القبائل الليبية ليبيا بسام راضى الشعب الليبي السيسي

الخبر التالى:

"الصحة العالمية" تُحذر: ملايين الأشخاص لا يزالون عُرضة لعدوى كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"في حالتين".. الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر الهواء