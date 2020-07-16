وزير النقل يبحث مع السفير الياباني آخر مستجدات الخط الرابع للمترو

كتب - أسامة علي:

بحث الفريق كامل الوزير وزير النقل، مع ماساكي نوكى السفير الياباني بالقاهرة، الخميس، عبر تقنية فيديو كونفرنس، آخر المستجدات الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق، بحضور ممثلي الجايكا في مصر وطوكيو ومسئولي وزارة النقل

وأكد وزير النقل، أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على استمرار التعاون بين الجانبين المصري والياباني في تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو، مؤكدا قدرة الشركات المصرية على تنفيذ الخط الرابع للمترو بما اكتسبته من خبرات سابقة في المشاركة في أعمال الخط الأول والثاني، والمرحلة الأولى و الثانية للخط الثالث، وكذلك القيام بتنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث بالكامل و أنفاق قناة السويس بمفردها ،ولكن هناك رغبة من الجانب المصري في اشتراك الشركات اليابانية في تنفيذ المشروع من منطلق الحرص على استمرار التعاون بين وزارة النقل والشركات اليابانية ومؤسسة الجايكا .

ولفت إلى أهمية العمل سويا على بدء تنفيذ الأعمال على الأرض سواء بالشركات المصرية أو بالتعاون بين الشركات المصرية واليابانية، وتحت إشراف الاستشاري الياباني، مشيرا إلى أنه تم إنهاء التعاقد على الأنظمة والأجهزة للمرحلتين بالكامل مع تحالف شركتي (ميتسوبيشي وتالس)، وجاري نهو التعاقد على الوحدات المتحركة مع شركة ميتسوبيشي العالمية وعلى الأعمال الإنشائية للخط والتبطين للنفق، وإنشاء المحطات مع الشركات المصرية واليابانية خلال شهر

وأكد الوزير، أن مصر أصبح لديها شركات محترفة تتمتع بخبرة وكوادر متميزة لتنفيذ أي مشروعات أنفاق وتمتلك المعدات وماكينات الحفر التي تؤهلها للعمل سواء داخلها او خارجها، وكذلك قدرتها على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للتنفيذ.

وطالب وزير النقل، مؤسسة الجايكا اليابانية بإصدار شهادة عدم الممانعة لمجموعة أعمال الجزء الغربي بطول 14 كم والذي يمتد في المسافة بين الجيزة وحدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر والتى ستقوم بتنفيذها الشركات المصرية، وأكد على ثقته على استمرار التعاون مع الشعب الياباني المحب للحياة والإنسانية، ومع الحكومة اليابانية وحرصهم على التعاون ونقل التكنولوجيا اليابانية الخاصة بمجال مترو الأنفاق إلى الجانب المصري .

ومن جانبة أشاد السفير الياباني بجهود وزارة النقل في تطوير كافة قطاعات المنظومة، مؤكدا حرص الجانب الياباني علي استمرار التعاون مع الجانب المصري في تنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة.

وأفاد وزير النقل بضرورة المتابعة بين الجانبين، وعقد اجتماعات مكثفة ومستمرة مع السفير الياباني ومسئولي الجايكا وهيئة الأنفاق للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الجانبين .