أمان الزائر.. "غرفة السياحة" تكشف أسباب إقبال السياح وزيادة الطلب على زيارة مصر

كتب- يوسف عفيفي:

قال علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة التدريب بالغرفة، إن الحركة السياحية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة خلال الفترة الحالية فاقت كل التوقعات، وذلك بفضل الاجراءات الاحترازية الصارمة المتخذة من جانب الحكومة، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول المطبقة لهذا المعايير.

وأوضح المانسترلي لمصراوي، أن مصر تستقبل منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة مطلع الشهر الجاري العديد من الرحلات الدولية من دول أوكرانيا وبيلاوسيا والمجر وفي انتظار سياح ألبانيا، مؤكدا أن هناك زيادة في الطلب على زيارة مصر بشكل مختلف عن ذي قبل وهذا يبشر بالخير خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الإقبال على مصر يرجع أيضا إلى الرقابة اليومية والكشف الدوري وإلغاء رخصة الفنادق التي لم تلتزم، لافتًا إلى أن جميع دول العالم تتسابق في الاحتياطات الاحترازية كأول خطوة في التسويق السياحي الأمر الذي يؤثر إيجابيا على الاقتصاد وسوق العملة.

وتابع: أجريت معايشة في أحد فنادق الخمس نجوم مع قنصل فرنسا لنقل الصورة للسوق الفرنسي، وأُجري معايشات أخرى مع باقي القناصل في مصر للإطلاع على كافة الإجراءات الاحترزاية.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية في الفنادق تلزم بوجود حاجز زجاجي بين النزيل وموظف الاستقبال وبمسافة متر ونصف بين كل نزيل وآخر وبين كل طاولة وأخرى في المطاعم، والطاولة 4 مقاعد فقط، بجانب أدوات الأكل أحادية الاستخدام في كل مطاعم الفنادق، بالتزامن مع ارتداء الكمامات، وترك الغرفة لمدة 24 ساعة فارغة ما بين مغادرة النزيل واستقبال آخر جديد.

وأشار إلى أن معايير التسكين في الفنادق تتم بنسبة 50%، وذلك بعد تعقيم الغرفة بالكامل، والجميع يشهد تطبيق هذه الإجراءات بصرامة في المطارات المصرية كونها الوجهة الأولى للسائح، بالإضافة إلى أن السائح لديه تليفونه الشخصي ويتابع كل لحظة قبل وحين دخول مصر ويصور هذه الأمور ما يعطي دعاية مجانية مباشرة وقوية لمصر أيضا.

وأكد المانسترلي، أن هذه الإجراءات كفيلة بعودة السياحة خلال هذا الفترة المقبلة، ورقم واحد في التسويق يتمثل في "أمان السائح" ولن يذهب السائح لمكان منتشر فيها الوباء بشكل مرتفع، وقرار السائح قبل السفر يتمثل في الدولة التي تتخذ إجراءات أكثر أمانا لصحة الإنسان من البداية وحتى النهاية والجميع يعمل على تطبيق ذلك حاليا.

ودعا عضو غرفة الشركات، إلى نقل هذه الصورة عالميا، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل حاليا على التواصل مع كافة القناصل بمصر واصطحابهم في جولات سريعة داخل المطارات والفنادق وكافة المناطق السياحية الأخرى للاطلاع على كافة الإجراءات المتبعة لتأمين صحة وسلامة السياح من أول الدخول، مرورا بالدخول إلى الغرف والمطاعم والشواطئ، وحتى عودة السائح إلى بلده بسلام وأمان.