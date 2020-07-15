أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

برلماني: السوشيال ميديا أصبحت بابا للاتجار في بلازما دم المتعافين من كورونا

11:29 م الأربعاء 15 يوليه 2020
برلماني: السوشيال ميديا أصبحت بابا للاتجار في بلازما دم المتعافين من كورونا

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة بشأن الاتجار في بلازما دم المتعافين من الفيروس، بالتزامن مع صدور نتائج دراسات تؤكد أن الأجسام المضادة الموجودة بها تمثل علاجا فعالا لمرضى "كوفيد 19".

وأوضح زين، في طلبه: باتت بلازما الدم تجارة مربحة في السوق السوداء، ولاسيما على الإنترنت والسوشيال ميديا، حيث يتم خداع مستخدمي الإنترنت المظلم ببيع بلازما الدم للمتعافين من COVID-19، مروجين له كعلاج سحري لعدوى كورونا، إذ يتم استخدام العلاج بالبلازما على أساس تجريبي لعلاج الحالات الخطيرة من COVID-19 في الهند وعدة بلدان أخرى.

وأضاف أن التبرع بالبلازما لا يخلو من المخاطر، ويجب القيام به تحت إشراف دقيق، لأنه عادة ما توجد الأجسام المضادة في بلازما الدم لشخص تعافى من المرض، على الرغم من أن الجودة تختلف من مريض لآخر.

وطالب النائب، بتشديد الرقابة على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا التي اتخذت من هذه التجارة بابا لاستغلال حاجة وفزع المرضى من فيروس كورونا، الأمر الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا للفيروس في ظل الاستخدام الخاطئ للعلاج بالبلازما.

محمد عبدالله زين الدين مجلس النواب بلازما دم فيروس كورونا كوفيد 19 مستخدمي الإنترنت

الخبر التالى:

شقة بطريقة ميسرة.. "التطوير العقاري" تحدد مقترحات عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحسن جديد.. الصحة تعلن حصيلة كورونا اليوم الأربعاء