برلماني: السوشيال ميديا أصبحت بابا للاتجار في بلازما دم المتعافين من كورونا

كتب- مصراوي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة بشأن الاتجار في بلازما دم المتعافين من الفيروس، بالتزامن مع صدور نتائج دراسات تؤكد أن الأجسام المضادة الموجودة بها تمثل علاجا فعالا لمرضى "كوفيد 19".

وأوضح زين، في طلبه: باتت بلازما الدم تجارة مربحة في السوق السوداء، ولاسيما على الإنترنت والسوشيال ميديا، حيث يتم خداع مستخدمي الإنترنت المظلم ببيع بلازما الدم للمتعافين من COVID-19، مروجين له كعلاج سحري لعدوى كورونا، إذ يتم استخدام العلاج بالبلازما على أساس تجريبي لعلاج الحالات الخطيرة من COVID-19 في الهند وعدة بلدان أخرى.

وأضاف أن التبرع بالبلازما لا يخلو من المخاطر، ويجب القيام به تحت إشراف دقيق، لأنه عادة ما توجد الأجسام المضادة في بلازما الدم لشخص تعافى من المرض، على الرغم من أن الجودة تختلف من مريض لآخر.

وطالب النائب، بتشديد الرقابة على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا التي اتخذت من هذه التجارة بابا لاستغلال حاجة وفزع المرضى من فيروس كورونا، الأمر الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا للفيروس في ظل الاستخدام الخاطئ للعلاج بالبلازما.