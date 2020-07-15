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فيديو| إزالة عقار مخالف بحي العمرانية بمحافظة الجيزة

10:56 م الأربعاء 15 يوليه 2020
فيديو| إزالة عقار مخالف بحي العمرانية بمحافظة الجيزة

إزالة عقار مخالف_أرشيفيه

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن الأجهزة الأمنية بالمحافظة، نجحت في إزالة عقار مخالف بشارع سوتير مع شارع إبراهيم حمادة من ترعة الزمر بحي العمرانية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على فيسبوك، فيديو إزالة العقار، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء المخالف بدون ترخيص والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أي مبانٍ مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظًا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

محافظة الجيزة إزالة عقار مخالف شارع سوتير حساب مزور على فيسبوك أحمد راشد الأراضي الزراعية

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