"صنع في مصر".. مقترح برلماني لتسويق المنتجات الوطنية بالخارج

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة فايقة فهيم، بمقترح برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لوضع خطة تسويقية وطنية للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقالت فهيم، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في مجالات متعددة على الصعيد الدولي، خاصة في الأسواق العربية والأفريقية بما يعود بالنفع على عائداتنا من العملات الأجنبية وعلى الميزان التجاري، غير أن الأمر يتطلب خطة تسويقية وطنية شاملة تستعيد مكانة الصناعة المصرية.

وأشارت إلى وجود تجارب تسويقية ناجحة علينا دراستها والاستفادة منها، مثل الحملة التي قامت بها "تايوان" لدعم تصدير منتجاتها المحلية للخارج، كما قامت فرنسا بحملات مشابهة لحماية صناعة السيارات الفرنسية في مواجهة السيارات الألمانية، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الحكومي بحملات تسويق كبيرة لدعم صناعة السيارات الأمريكية.

وطالبت عضو مجلس النواب، بوضع خطط عمل قصيرة وطويلة المدى لتسويق صناعة بلد كامل، ورسم صورة ذهنية مختلفة عن المنتجات المصرية، ولدينا من المنتجات المميزة التي يمكن أن تشكل أساسا لتعزيز صورة صناعاتنا في الخارج، والعمل على فتح أسواق جديدة والتوجه مباشرة للمستهلكين الذين تعزز لديهم شعار "صنع في مصر".