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برلماني: استمرار توافد السياح لشرم الشيخ والغردقة مؤشر إيجابي

08:15 م الأربعاء 15 يوليه 2020
برلماني: استمرار توافد السياح لشرم الشيخ والغردقة مؤشر إيجابي

النائب حسين أبوجاد عضو مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أكد النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن استمرار توافد الأفواج الأجنبية على مدينتي شرم الشيخ والغردقة، مؤشر إيجابي يؤكد أن مصر ستنجح في القريب العاجل استعادتها لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقال أبوجاد، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه منذ بداية شهر يوليو الجاري توافد عدد كبير من جنسيات مختلفة خاصة من بلجيكا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر على مصر.

وتابع عضو مجلس النواب: الأفواج السياحية التي جاءت إلى مصر ثم عادت إلى دولها دون حدوث أي حالة بفيروس كورونا يؤكد للعالم كله وجود إجراءات احترازية صارمة وضعتها مصر للحفاظ على صحة السياح.​

حسين أبوجاد مجلس النواب السياح فيروس كورونا

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