حدث في 8 ساعات| خطة انتقال الحكومة للعاصمة.. والري ترد على ملء سد النهضة
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اطلاع الرئيس عبدالفتاح السيسي على الخطة التنفيذية لنقل المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، ولقاء وزير الدفاع بقائد القيادة المركزية الأمريكية، وإعلان الأرصاد تراجع درجات الحرارة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية، كالتالي:
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