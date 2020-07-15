سولاف درويش: قانون قطاع الأعمال يصب في مصلحة العمال والشركات



كتب- مصراوي:

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بتوافق وزارة قطاع الأعمال مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان على بعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991.

وقالت درويش، في بيان، الأربعاء، إن التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام بها ما يكفي من الضمانات الواضحة واللازمة لحماية العمال وحقوقهم، لافتة إلى أن موافقة البرلمان والحكومة على هذه التعديلات يؤكد على حرص جميع مؤسسات الدولة على حقوق وواجبات العمال.

وأضافت مساعد رئيس الحزب، أنه تم التوافق على جميع المواد التي طالب مجلس الدولة بتعديلها، وهذه التعديلات تصب في صالح الدولة وشركات قطاع الأعمال والعمال، مشيرة إلى أن هذه الشركات هي قوام الدولة المصرية ويجب تطويرها في أسرع وقت حتى تعطي قوة اقتصادية في السنوات القادمة، لأن هذه الشركات تقوم بإنتاج عدد من المنتجات الأساسية تعتمد عليها الدولة في الأوقات العصيبة.

وتابعت وكيل اللجنة: هذه الملاحظات تصب في مصلحة الشركات والعمال وتمس مصالحهم داخل الشركات مثل المادة 17 وتنص على حماية حق التنظيم النقابي، وأخذ رأي اتحاد نقابات العمال في مشروعات القوانين التي تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شؤون العمل أو تعديلها الأمر الذي يتعين معه أخذ رأي اتحاد نقابات العمال في المشروع المعروض.