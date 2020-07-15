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الحكومة تضيف مادة جديدة لقرار نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية لوزارة التربية والتعليم

06:14 م الأربعاء 15 يوليه 2020
الحكومة تضيف مادة جديدة لقرار نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية لوزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، على إضافة مادة جديدة إلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق عليه المجلس في اجتماعه السابق، بشأن نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتقضي المادة الجديدة بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة أداء وحدة شهادة النيل، وما يتبعها من مدارس برئاسة ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعضوية ممثلين عن وزارات: التعليم العالي والبحث العلميّ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ومدير وحدة شهادة النيل الدولية.

كما تنص المادة الجديدة على: "للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في القيام بالمهام المسندة إليها".

وزارة التربية والتعليم الحكومة وحدة شهادة النيل فيديو كونفرانس

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