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قيادي بـ"الشعب الجمهوري": انتخابات "الشيوخ" خطوة على طريق ترسيخ الديمقراطية

05:13 م الأربعاء 15 يوليه 2020
قيادي بـ"الشعب الجمهوري": انتخابات "الشيوخ" خطوة على طريق ترسيخ الديمقراطية

محمد سعيد الدابي

كتب- مصراوي:

قال محمد سعيد الدابي، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن عودة مجلس الشيوخ يسمح لمزيد من الرأي والرأي الآخر، ويلعب دورًا مهمًّا في إحياء الحياة الحزبية، ويعد بمثابة استكمال لعملية الإصلاح السياسي، مؤكدًا أنها خطوة على طريق ترسيخ الديمقراطية في مصر.

وأضاف الدابي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مجلس الشيوخ سيسهم في التفاعل الإيجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة لدعم واستقرار الحياة السياسية، بجانب أن مرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين معمول به في عدد من الدول المتطورة نظرًا لأنه يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الهامة بتأنٍ واستفاضة في كلا المجلسين؛ الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد.

وأوضح أن انتخابات مجلس الشيوخ هي الأولى منذ إقرار دستور 2014، لذلك يجب على جميع المواطنين المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطني وحقًّا يكفله الدستور والقانون مع اتباع كل مواطن الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التكدس أمام اللجان والانصراف بعد التصويت مباشرة.

محمد سعيد الدابي زب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ

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