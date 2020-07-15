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"الوزراء" يبحث عددًا من الملفات في كافة المجالات خلال اجتماعه الأسبوعي

04:55 م الأربعاء 15 يوليه 2020
"الوزراء" يبحث عددًا من الملفات في كافة المجالات خلال اجتماعه الأسبوعي

مصطفى مدبولي

القاهرة - (أ ش أ):

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر اليوم "الأربعاء" بتقنية "الفيديوكونفراس" برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، واستعراض التقارير الوزارية الخاصة بمتابعة واستكمال العمل بالمشروعات التنموية والقومية المختلفة في العديد من المحافظات.

ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودفع وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات، إضافة لمتابعة المستجدات الخاصة بمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكافة القطاعات على مستوى الدولة لتلافي أي إصابات.

كما يتابع مجلس الوزراء ما تم بشأن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي والخاصة بملفات مظلة الضمان الاجتماعي وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات، وبرامج رعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين، وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومراقبة وضبط الأسواق، ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة في مختلف المجالات.

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Asha
مصطفي مدبولي مجلس الوزراء لفيديوكونفراس المشروعات التنموية والقومية

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