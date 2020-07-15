خطوة مخيبة للآمال.. وزير الري السابق يعلق على ملء إثيوبيا للسد منفردة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حسام المغازي، وزير الري السابق، إن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة، هو الإعلان عن الملء الأولي والمقدر بـ4.9 مليار متر مكعب، حسب التصريحات الإثيوبية على الرغم من عدم الاتفاق مع دول المصب، مشيرًا إلى أنها خطوة مخيبة للآمال لدول المصب.

وأضاف المغازي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن تلك الخطوة من شأنها التأثير السلبي على اجتماع القمة الإفريقية المصغرة التي كان يتم التحضير لها، لافتًا إلى أنها ستزيد من حجم الخلافات بين الدول الثلاث.

وتابع وزير الري السابق: هذا القرار يحرج الجانب الإثيوبي أمام المجتمع الدولي، ويطيح بالقوانين الدولية وبمصداقية التفاوض.

وأشار المغازي إلى أن مصر رفضت عملية الملء الأولي أو الملء عموماً بشكل أحادي دون اتفاق؛ وهو ما يعني أن الفترة القادمة سوف تشهد فصلاً جديدًا من فصول التفاوض.

وأعلنت إثيوبيا، على لسان وزير الري شسلي بيكلي، بدء ملء سد النهضة بتخزين 4.9 مليار متر مكعب خلال فترة الفيضان الحالية.