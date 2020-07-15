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بسبب كورونا.. منح وزير التعليم العالي حق تعديل نظام الدراسة والامتحان

04:51 م الأربعاء 15 يوليه 2020
بسبب كورونا.. منح وزير التعليم العالي حق تعديل نظام الدراسة والامتحان

الدكتور خالد عبد الغفار

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وقال بيان رسمي لمجلس الوزراء، إن هذا التعديل يأتي في إطار ما فرضته أزمة فيروس "كورونا" من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.​

وزير التعليم العالي تعديل نظام الدراسة والامتحان قانون تنظيم الجامعات

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