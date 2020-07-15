وزير الكهرباء: 438 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات كهرباء قطاع شرق الغربية

كتب- محمد صلاح:

تلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، تقريرًا يستعرض مجهودات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء؛ لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لأعلى معايير الجودة الكهربائية من حيث تقليل فترات انقطاع التيار وأزمنتها، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات التجارية المقدمة للمشتركين، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

ونظرًا لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستمرار عمليات التنمية الشاملة في كل محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات؛ لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، ففي نطاق قطاع شرق الغربية أحد القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (7)، ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع نحو (1,1 مليون) مشترك منهم عدد (220 ألف) مشترك على مسبوق الدفع، فقد تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020، تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى نحو 438 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة على النحو التالي:

- يوجد عدد (34) مركز خدمة بالمدن والقرى لخدمة المشتركين.

- بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (46) لوحة.

- بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (13088.920) كم.

- بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (1744.479) كم.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (3716.574) كم.

- كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (223.630) كم.

- وبلغ إجمالي عدد المحولات (4022) محولاً بإجمالي قدرة (1481.152) م. ف .أ.

- تم إضافة (3437) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (14) محولًا بقدرة (7.513) م. ف .أ حتى شهرمايو2020.

هذا بالإضافة إلى المنفذ من مشروعات غير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/5/2020 بإجمالي يبلغ حوالي (58) مليون جنيه.

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل، سعياً إلى تحقيق رضا المشتركين.

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد (3) فرق بقطاع غرب الغربية بإجمالي عدد (31) فردًا، مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتعقيم المستمر؛ حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مايو2020 (286) محضرًا بإجمالي قيمة (207 آلاف) جنيه بقطاع شرق الغربية.

جدير بالذكر أن قطاع شرق الغربية يضم هندسات كل من (شمال المحلة- جنوب المحلة- مركز المحلة- بشبيش- سمنود- زفتي- السنطة).

هذا وقد أكد الدكتور شاكر الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، مؤكدًا ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.

وشدد وزير الكهرباء على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، مؤكداً أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد شاكر ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددًا أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

وشدد شاكر على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.