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آمال حلمي تهدي مقتنيات الراحل مظهر أبو النجا لـ"القومي للمسرح"

03:20 م الأربعاء 15 يوليه 2020
آمال حلمي تهدي مقتنيات الراحل مظهر أبو النجا لـ"القومي للمسرح"

الفنان مظهر أبو النجا

كتب- مصراوي:

أهدت الفنانة آمال حلمي أرملة الفنان الراحل مظهر أبو النجا، متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عدد من مقتنيات الفنان الراحل.

وضمت المقتنيات، بدلة الفنان الراحل مظهر أبو النجا، و2 جاكيت، و2 جلباب، وقميص للفنان الراحل، بالإضافة إلى جواز سفر وكارنيه النقابة اللذان يحملان اسم مظهر أبو النجا.

يأتي هذا دعمًا للمشروع الطموح الجاري تنفيذه حاليًا لحفظ وعرض مقتنيات رواد المسرح والموسيقى والفن الشعبي، حيث يقيم المركز جناحا داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.

مظهر أبو النجا متحف المركز القومي للمسرح آمال حلمي

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