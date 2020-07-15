انطلاق دورتين لأئمة باكستان وبنجلاديش بمنظمة خريجي الأزهر عبر "فيديو كونفرانس"

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالقاهرة، الأربعاء، دورتين تدريبيتين ل(102) واعظًا وإمامًا من دولتى باكستان وبنجلاديش، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، تحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس إدارة المنظمة.

حضر الافتتاح، الشيخ صالح عباس وكيل الازهر الشريف، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور عبد الدايم نصير أمين عام المنظمة، الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة.

وأكد الحضور، أن الأزهر الشريف هو مؤسسة علمية عريقة لصناعة العلماء ائتمنها المسلمون على عقول أبناءهم ليحملوا رسالة الإسلام بصورته النقية السمحاء، وأنه حمل على عاتقه منذ نشأته، مسئولية الدفاع عن مبادئ الإسلام وسماحته ووسطيته واعتداله ونشرها فى مختلف دول العالم .

وأشاروا إلي أبناء الازهر من الوافدين، يعدون مظهرا أساسيا من مظاهرعالميته وفضله على الأمة الإسلامية كلها، وأوصوا المتدربين بنقل ما يتعلمونه خلال الدورات لأبناء بلادهم لمحاربة الأفكار المتطرفة التي يموج بها العالم اليوم .

ومن جانبه قدم صوفي ميزان رئيس فرع المنظمة ببنجلاديش، شكره إلي فضيلة الإمام الاكبر علي جهوده لنشر قيم السلام والتعايش، مؤكداً أن العالم اليوم في أمس الحاجه لعلماء الأزهر الشريف الذين يمثلون القبلة العلمية التي تحافظ على الدين الإسلامي نقيًّا من أي أفكار متطرفة.

وقال عزيز محمود الأزهري رئيس فرع المنظمة بباكستان، إن هذه الدورات تؤكد علي الجهود التي تقوم بها المنظمة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، لنشر منهج الازهر الشريف ومحاربة المغالاة والتطرف خارجياٍ من خلال فروعها المنتشرة ب20 دولة حول العالم.

تأتي الدورات في إطار دور المنظمة لصقل الخبرات العلمية والدعوية لأبناء العالم الإسلامى على يد نخبة من كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف ، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.