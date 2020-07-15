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قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن تنسيق القبول للثانوية العامة

01:44 م الأربعاء 15 يوليه 2020
قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن تنسيق القبول للثانوية العامة

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ من ٢٥٤ درجة الي ٢٤٤ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وفي سياق متصل اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ١٠٠%.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة تنسيق القبول بالثانوي العام

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