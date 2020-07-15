أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور سد النهضة التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

جهاز دمياط الجديدة: استمرار تسليم شقق الإسكان المتميز حتى 4 أغسطس المقبل

02:00 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
جهاز دمياط الجديدة: استمرار تسليم شقق الإسكان المتميز حتى 4 أغسطس المقبل

شقق الإسكان المتميز

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز دمياط الجديدة عن تسليم أول وحدات ضمن مشروع الإسكان المتميز، بعدد 20 عمارة جاهزة وكاملة التشطيبات، على أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم 4 أغسطس المقبل.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز دمياط الجديدة، إن العمارات الجاهزة للتسليم تبدأ من العمارة رقم 1 وحتى رقم 20، حيث يتوجب على الحاجز التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة.

تمثلت إجراءات الاستلام في سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة، بعد سداد المقدم واستكمال سداده لـ30%، ثم التوقيع على العقد، وسداد وديعة الصيانة 5 % من قيمة الوحدة، ثم استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.

ويمكن التعرف على أرقام العمارات وتوقيت تسليم كل عمارة من هنا

شقق الإسكان المتميز جهاز دمياط الجديدة وحدات سكنية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا مصر: تجاوزنا إصابات الصين لأول مرة.. والوفيات فوق 4 آلاف (تفاعلي)