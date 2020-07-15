وكيل النواب: قرار مطالبة البرلمان الليبي للجيش المصري بصد العدوان التركي تاريخي

ثمن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، قرار البرلمان الليبي بمنح القوات المسلحة المصرية، الحق في التدخل في ليبيا ودحر العدوان التركي، مؤكدا أنه قرار تاريخي والقيادة السياسية والشعب المصري لن يتخلى عن الأشقاء في ليبيا.

وقال "وهدان" في بيان له، إن ترحيب مجلس النواب الليبي بتدخل مصر ومواجهة الاحتلال التركي يأتي في المقام الأول لحفظ الأمن القومي المشترك للبلدين، وكذلك للمحافظة على الثروات الليبية من استغلالها من قبل جماعات إرهابية أرسلتها تركيا لليبيا، منوها بأهمية دور القبائل الليبية الوطني في التصدي لأي اعتداء خارجي ووقوفهم خلف جيشهم الوطني.

وأشار "وكيل النواب" إلى أن الرئيس السيسي تكلم أمام العالم أجمع بأنه لن يسمح للميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا والتي جلبتها من سوريا بتخطي الخط الأحمر وهو سرت والجفرة، مضيفا أن تجاوز الخط الأحمر المرسوم هو اعتداء على الأمن القومي المصري يتطلب رد حاسم وقوي.

وأضاف "الرئيس الشرفي لحزب الوفد" "أنه بإسمه وباسم جميع نواب الشعب المصري، وحزب الوفد العريق يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، والقوات المسلحة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الأمن القومي المصري والجارة الشقيقة ليبيا من كل اعتداء غاشم.