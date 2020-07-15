تستهدف 10 آلاف شخص...تفاصيل تدشين منصة إلكترونية للتدريب السياحي

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت المنظمة العربية للسياحة، تدشين منصة إلكترونية بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز لتدريب كافة العاملين بالقطاع السياحي على امتداد الوطن العربي.

وقال الدكتور وليد الحناوي، المتحدث الرسمي للمنظمة، إن ذلك جاء بحضور الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة، ورئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، والمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وحضور أكثر من 800 متدرب عربي بهدف استمرار تدريب منسوبي وزارات وهيئات السياحة العربية وأيضا كافة العاملين بهذه الصناعة الكبرى على مستوى القطاع الخاص.

وأوضح الحناوي، أن الهدف العام للدورة الأولى، هو التعرف على مفهوم التغيير وأهميته في ظل أزمة جائحة كورونا ومراحله وأهدافه، والتعرف على بعض الصفات التي يجب أن يتميز بها القادة لإحداث التغيير المنشود في الجهات التي يعملون لديها.

وتمثلت محاور الدورة في:

1. مفهوم التغيير.

2. التحديات التي تواجه المؤسسات لإحداث التغيير.

3. أسباب المقاومة واستراتيجيات التعامل معها.

4. النماذج العالمية المستخدمة في بناء استراتيجيات التغيير.

5. إدارة التغيير في الاستراتيجيات السياحية في ظل أزمة كورونا.

6. ابتكار أساليب جديدة لإدارة المواقع السياحية بما يتماشى مع تداعيات أزمة كورونا

وشهدت هذه الدورة، حضور مميز من كافة الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج حيث تجاوز عدد المتدربين الـ 800 متدرب ممثلين للقطاع العام والقطاع الخاص وأن هذه الدورات أتت انطلاقاً من توجهات واستراتيجيات المنظمة لدعم قطاع السياحة العربي تحقيقا لهدف المنظمة وشعارها نحو سياحة عربية بينية متكاملة و التى لا يمكن أن تتحقق دون تأهيل العنصر البشري لقيادة هذه الصناعة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد المتحدث باسم المنظمة العربية للسياحة، أن المنظمة تسعى لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية والتي تستهدف تحقيق 10 آلاف متدرب حتى نهاية عام 2020 م.