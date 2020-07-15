نقل البرلمان: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يحافظ على البيئة

مصراوي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو، وكيل لجنة النقل، أهمية تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي للأفراد وللاقتصاد المصري، فعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد المواطن على توفير نصف سعر الوقود حال تموين السيارة.

وأوضح في بيان له، أن الهدف من التحول إلى الغاز هو الاستفادة من الاحتياطي الكبير من الغاز الطبيعى الذى يقدر 3 تريليونات متر مكعب، إلى جانب توفير العملة الصعبة، وخفض معدلات التلوث والانبعاثات الكربونية في الهواء.

وأشار إلى أن التوجه، نحو تنويع مصادر الطاقة، يحمل أهدافا استراتيجية تتخطى عامل التكلفة والأسعار، إلى وجود تنوع في المصادر، يخفف الضغط على إحداها، ويوفر مرونة أكبر في التعاطي مع تطورات سوق الطاقة العالمي، مؤكدا أن الهدف الرئيسي في الوقت الحاضر يتركز على العوامل البيئية، والميزة المهمة التي يوفرها استخدام الغاز في كل دول العالم تجاه تقليل الانبعاثات الضارة.

وأضاف أن التحول للغاز الطبيعي في السيارات يسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يعد أكثر أمانا فهو أخف وزنا من الهواء وبالتالي فإنه يتلاشى في الغلاف الجوي بسرعة في حال حدوث تسريب، كما أن نسبة اشتعاله أقل من البنزين، وأشار إلى أن هناك محطات تموين السيارات بالغاز متوفرة، داعيا إلى أهمية تشجيع استخدام السيارات الكهربائية.