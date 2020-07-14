التهوية الرأسية.. أول تعليق من البيئة بشأن حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة إيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية، للانتقال إلى موقع حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي؛ لتفقد الوضع البيئي بالمنطقة.

وأوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة من خلال الخرائط والبيانات أن اتجاهات ‏الرياح السائدة خلال فترة الاشتعال من الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءً كانت شمالية غربية إلى ‏غربية، ما جعل الأدخنة الناتجة عن الحريق تتجه جنوبا وشرقا في اتجاه الظهير الصحراوي امتد إلى ‏شرق القاهرة، ولم تتأثر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية شمال وغرب موقع الحادث.‏

وأظهرت بيانات العوامل الجوية، أن التهوية الرأسية كانت جيدة خلال فترة الحريق، ما سمح لتصاعد ‏الأدخنة إلى أعلى وحد جزئياً من تأثيرها على المستويات المنخفضة من سطح الأرض، وهذا ما اتضح من ‏متابعة نتائج رصد جودة الهواء في مناطق شرق القاهرة (السلام ومصر الجديدة ومدينة نصر)، حيث ‏ظهرت النتائج بتلك المناطق في المعدل المعتاد.‏

ومن جانبها، ثمنت وزارة البيئة جهود وزارة البترول والجهات المختلفة؛ للتدخل السريع من خلال الحماية المدنية والقوات ‏المسلحة والنجاح في السيطرة على الحريق في زمن قياسي قبل دخول ساعات ‏الليل؛ ما منع تعرض مناطق شمال وشرق القاهرة لأزمة تلوث هواء حادة خلال التهوية السيئة ليلاً، ‏والتي كانت ستؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

وأكدت الوزارة متابعة مؤشرات جودة الهواء، كما أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على ‏مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق ‏الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس أب على رقم 01222693333.