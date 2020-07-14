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بـ1.5 مليار جنيه.. مدبولي يتفقد محور بديل خزان أسوان ضمن محاور النيل

10:03 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
بـ1.5 مليار جنيه.. مدبولي يتفقد محور بديل خزان أسوان ضمن محاور النيل

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، محور "بديل خزان أسوان".

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية المحاور التي يتم تنفيذها على النيل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منذ 2014 حققت طفرة في هذا الملف.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أن هذا المحور تقدر تكلفته بنحو 1.5 مليار جنيه، ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية في كل اتجاه، ويتكون من كوبريين رئيسيين، أحدهما كوبرى على النيل، والآخر كوبري الطريق الصحراوي الغربي، إضافة إلى نفق.

ويربط محور بديل خزان أسوان بين امتداد طريق أسوان/برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة - أسوان)، ومن المخطط له أن يسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وتخفيف مرور الحمولات الثقيلة.

وتمت الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المحور يأتي في إطار التخطيط لتنفيذ محاور النيل بعدد 21 محورا و كوبري على النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 7 محاور هي: طلخا، وبنها، والخطاطبة، وتحيا مصر "محور روض الفرج"، وبني مزار، وطما، وجرجا بإجمالي تكلفة قدرها 8.5 مليار جنيه.

كما أنه جار العمل في تنفيذ 8 محاور أخرى هي: حلوان، وعدلي منصور، وسمالوط، وديروط، وقوص، وكلابشة، ودراو، وبديل خزان أسوان بإجمالي تكلفة 12.5 مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ 6 محاور جديدة أخرى على النيل هي الفشن، وأبوتيج، وعمروس، ومنفلوط، وشبراخيت، وسمنود بإجمالي تكلفة 9 مليارات جنيه ليصل إجمالي محاور وكباري النيل إلى 59 محورا/ كوبرى على النيل حالياً، بدلاً من 38 محورا/ كوبرى على النيل كانت قبل يونيو 2014.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء خزان أسوان محمود شعراوي التنمية المحلية

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