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الصحة: ارتفاع إصابات حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي إلى ١٧ إصابة

09:34 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
الصحة: ارتفاع إصابات حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي إلى ١٧ إصابة

حريق إسماعيلية الصحراوي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد إصابات حريق طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي إلى ١٧ إصابة حتى الآن، تم نقلهم إلى مستشفى السلام العام، ولا وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع الحالة الصحية للمصابين، ووجهت بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم، ورفع تقرير تفصيلي بحالة المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، بمتابعة الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والدكتور سامح عشماوي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة اطمأنت على توافر مخزون أكياس الدم بمستشفى السلام العام والمستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتشمل (قليوب، معهد ناصر، البنك الأهلي والمنيرة)، وبلغ الإجمالي حوالي ٤٠٠ كيس دم و١٧٢٠ كيس بلازما الدم، موضحًا أهمية بلازما الدم التي تستخدم لمصابي الحروق.

وذكر مجاهد أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، لافتًا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى السلام العام والمستشفيات المحيطة بموقع الحادث، طبقًا لتوجيهات الوزيرة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

حريق إسماعيلية الصحراوي وزارة الصحة مستشفى السلام العام انفجار ماسورة مازوت

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