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الأعلى للإعلام : حريصون على توفير الرعاية الصحية للكاتب مكرم محمد احمد

08:49 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
الأعلى للإعلام : حريصون على توفير الرعاية الصحية للكاتب مكرم محمد احمد

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

مصراوي

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص الدعاء، للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس السابق، وتمنى له الشفاء العاجل والعودة لأسرته وقراءه، وتعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به، الثلاثاء، ونقل على إثرها لمستشفى العلمين.

وأكد المجلس في بيان له، الثلاثاء، حرص الدولة والمجلس على توفير الرعاية الكاملة لرئيسه السابق، ونقله بإسعاف طائر إلى القاهرة، متوجها بالشكر لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع على متابعة حالته، والحرص على توفير كل الرعاية الممكنة له، إذ أنه يعتبر قامة صحفية كبيرة ودافع عن قضايا وطنه بكل إقدام وشجاعة.

مكرم محمد أحمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعكة صحية مستشفى العلمين

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