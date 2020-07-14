مبادرة حياة كريمة.. القابضة للمياه: مشروعات صرف صحي بتكلفة 421 مليون جنيه بـ 32 قرية

يقطع الطريق على المتطرفين.. بروتوكول بين الأوقاف والتموين لتوزيع لحوم

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات في 32 قرية ضمن برنامج حياة كريمة حتى يونيو 2020، بمحافظات أسيوط والوادي الجديد - سوهاج - أسوان - مطروح – البحيرة، والتى تنفذها الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ضمن بروتوكول "اتفاق الإنابة" الموقع مع وزارة التنمية المحلية بقيمة تقديرية 421 مليون جنيه.

وأضاف رسلان في بيان اليوم، أن جميع الشركات التابعة بالمحافظات المعنية أنهت إجراءات الرفع المساحي واختبارات التربة، وإجراءات التعاقد مع المكاتب الاستشارية لإعداد التصاميم التفصيلية والمستندات اللازمة لطرح المناقصات لجميع القرى، مع الانتهاء من التصميمات في 24 قرية، واستكمال تنفيذ أعمال المشروع بقرية المراونة بأسيوط، لتكون أولى القرى المنفذة بالمبادرة.

وأكد أنه تم بدء التنفيذ الفعلي في 14 قرية (6 قرى بأسيوط ، 3 بأسوان، 3 بالبحيرة ، 2 بمطروح ) وجاري إتمام إجراءات طرح مشروعات 12 قرية لبدء التنفيذ خلال شهر يوليو الجارى.

وأوضح أنه يتم المتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومعالي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتطورات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".