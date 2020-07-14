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"لا وفيات".. الصحة تعلن الحصيلة النهائية لحريق الإسماعيلية الصحراوي (بيان رسمي)

07:18 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
"لا وفيات".. الصحة تعلن الحصيلة النهائية لحريق الإسماعيلية الصحراوي (بيان رسمي)

حريق إسماعيلية الصحراوي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة ١٢ مواطنًا ولا وفيات إثر الحريق الذي شبَّ في خط خام (شقير - مسطرد) بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ50 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف مجاهد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت كلا من الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة والدكتور سامح العشماوي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى السلام العام والمستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتشمل (قليوب، معهد ناصر، البنك الأهلي والمنيرة) طبقًا لتوجيهات الوزيرة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجارٍ متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف أن الوزيرة اطمأنت على تواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم بالمستشفيات.

حريق إسماعيلية الصحراوي وزارة الصحة مستشفى السلام العام هالة زايد انفجار ماسورة مازوت

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