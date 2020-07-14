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مستشار الحكومة: مدبولي يتابع حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي من أسوان

06:38 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
مستشار الحكومة: مدبولي يتابع حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي من أسوان

المستشار هاني يونس، المتحدث الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

قال هانى يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابع من أسوان، الحريق الذى نشب بطريق الإسماعيلية الصحراوي، الثلاثاء، في اتصالات مع وزير البترول ومحافظ القاهرة.

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 6 مواطنين جراء الحريق الذي اندلع اليوم الثلاثاء، في خط مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين اليوم، أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف وتم التمركز في محيط الحريق لنقل أي مصابين في موقع الحادث.

وأوضح أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات عبارة عن حروق أغلبها من الدرجة الثالثة.

هانى يونس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أسوان وزير البترول محافظ القاهرة وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد

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