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الصحة: 6 إصابات في حريق خط مازوت بطريق الإسماعيلية الصحراوي

06:12 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
الصحة: 6 إصابات في حريق خط مازوت بطريق الإسماعيلية الصحراوي

انفجار ماسورة مازوت على طريق الإسماعيلية

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 6 مواطنين جراء الحريق الذي اندلع اليوم الثلاثاء، في خط مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين اليوم، أنه تم الدفع ب15 سيارة إسعاف وتم التمركز في محيط الحريق لنقل أي مصابين في موقع الحادث.

وأوضح أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السلام العام، مشيرا إلى أن الإصابات عبارة عن حروق أغلبها من الدرجة الثالثة.

انفجار ماسورة مازوت وزارة الصحة مستشفى السلام العام حريق إسماعيلية الصحراوي حريق الإسماعيلية الصحراوي

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