كرم جبر: تراخيص الوسائل الإعلامية بموافقة جميع أعضاء المجلس
كتب - مصراوي:
قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الموافقة على تراخيص الوسائل الإعلامية ستكون بموافقة أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وليس رئيس المجلس فقط، كما سيتم الموافقة على القرارات المالية والإدارية بموافقة جميع أعضاء المجلس أيضا.
وأضاف "جبر"، خلال لقاء بالصحفيين اليوم: "في اجتماع المجلس الماضي قررنا إلغاء القرارات الشفهية، ولن يكون هناك قرارات شفوية إطلاقًا".
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