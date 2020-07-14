جبر: مكرم محمد أحمد قامة كبيرة والدولة لن تتأخر عن تقديم أي شيء لحالته الصحية

كتب - محمود مصطفى:

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه أجرى اتصالا هاتفيًا بأسرة الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة السابق، للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لأزمة صحية، الثلاثاء، ونقله للمستشفى.

وقال جبر في تصريحات له، الثلاثاء: "اتصلت بأسرة الأستاذ مكرم محمد أحمد للاطمئنان على صحته بعد الأزمة الصحية التي ألمت به، وتمنيت له موفور الصحة والعافية".

وتابع جبر: "لن تتأخر مؤسسات الدولة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تقديم أي شيء تتطلبه الحالة الصحية للأستاذ مكرم، باعتباره قامة صحفية كبيرة، وقدم الكثير أثناء رئاسته للمجلس، بجانب وقوفه مدافعًا قويًا عن هذا الوطن".

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