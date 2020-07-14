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بالصور.. حملة توعية ضد فيروس كورونا بمحطات السكة الحديد

05:20 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
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كتب- أسامة علي:

أطلقت هيئة السكة الحديد "الحملة القومية للتوعية ضد فيروس كورونا"، بمحطات السكك الحديدية (القاهرة - بنى سويف - المنيا - الفيوم - طنطا - المنصورة - دمنهور) خلال الفترة من الثلاثاء 14 - 21يوليو، بالتنسيق بين وزارتي النقل والشباب والرياضة.

وتبدأ الحملة من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بـ5 متطوعين من الشباب بكل محطة، حيث يقوم الشباب بتوزيع بروشورات تحتوي على كافة الإجراءات والتوجيهات الواجب إتباعها لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لكافة قطاعات الدولة نحو أهمية مكافحة فيروس كورونا المستجد ومواجهة انتشاره بين المواطنين والتأكيد على سلوك التباعد الاجتماعى خلال هذه المرحلة للحفاظ على سلامة الجميع.

فيروس كورونا السكة الحديد الحملة القومية للتوعية وزارة النقل وزارة الشباب والرياضة

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