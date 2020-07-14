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إصابة مكرم محمد أحمد بجلطة ونقله لمستشفى العلمين

04:19 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
إصابة مكرم محمد أحمد بجلطة ونقله لمستشفى العلمين

مكرم محمد أحمد

أعلنت أمنية مكرم، كريمة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى؛ لتنظيم الإعلام السابق، إصابة والدها بجلطة في ذراعه، ونقله إلى مستشفى العلمين.

وقالت في تصريحات لـ"مصراوي"، الثلاثاء، إن الأسرة كانت متواجدة بالساحل الشمالي، وأصيب والدها بجلطة في ذراعه اليسرى، وتم على إثرها نقله لمستشفى العلمين، ولكنه بحالة جيدة وفي كامل وعيه، وسيعودون غدًا للقاهرة لنقله لأحد مستشفيات القاهرة.

كان مكرم محمد أحمد تولى رئاسة المجلس الأعلى؛ لتنظيم الإعلام منذ عام ٢٠١٧، وحتى إجراء التغييرات الصحفية الأخيرة منذ أيام.

مكرم محمد احمد مستشفى العلمين جلطة

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