أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

كرم جبر: تحويل جميع الشكاوى العالقة بالمجلس للجنة مؤقتة برئاسة "الصالحي"

03:56 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
كرم جبر: تحويل جميع الشكاوى العالقة بالمجلس للجنة مؤقتة برئاسة "الصالحي"

كرم جبر رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي:

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر تحويل جميع الشكاوى العالقة للجنة مؤقتة برئاسة صالح الصالحي للنظر فيها، مضيفًا أن المجلس طالب بتقديم تقرير الأربعاء القادم بشأن الشكاوى لاتخاذ قرار بشأنها.

وأضاف "جبر"، أن المجلس قرر تحويل الموقع الإلكتروني لموقع خدمي وليس صحفيًا ومنع القرارات الشفوية.

وعن حسم منصب الأمين العام، علق كرم جبر :"لابد أن نأخذ فرصتنا ما بين أكثر من مرشح ، قبل يوم ١٩ يوليو الجاري سننتهى من اختيار الأمين العام الجديد للمجلس".

وأشار كرم جبر إلى أن المجلس له ٢٣ صلاحية وسنمارسها جميعا بالشكل القانون، موضحًا أن المجلس يتعاون مع وزارة الدولة للإعلام في ضوء قرار رئيس الوزراء بصلاحيات الوزارة.

كرم جبر لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الح الصالحي

الخبر التالى:

إصابة مكرم محمد أحمد بجلطة ونقله لمستشفى العلمين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83001

    عدد المصابين

  • 24975

    عدد المتعافين

  • 3935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13164937

    عدد المصابين

  • 7664951

    عدد المتعافين

  • 573498

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد ربع قرن.. وزير العدل يستخدم صلاحيته في ترشيح "قضاة النقض"