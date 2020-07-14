طلب إحاطة بشأن ضعف الرقابة على سوق الدواجن والأدوية منتهية الصلاحية

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والزراعة، بشأن ضعف الرقابة على الأسواق بمنيا القمح بالشرقية وضبط دواجن وأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات بما يضر بصحة المواطنين.

وأوضحت النائبة، في طلبها، إنه في ظل انشغال الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الرقابة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، والعمل على التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، انتهز المهربون والمستغلون وأصحاب مصانع بير السلم الأزمة في إنتاج أدوية منتهية الصلاحية، ومغشوشة، فضلا عن الدواجن وبعض السلع مجهولة المصدر المتناثرة داخل أسواق محافظة الشرقية.

ولفتت إلى أن آخر هذه المضبوطات، ضبط 4 طن دواجن مجمدة بمصنع لتصنيع اللحوم المجمدة بمركز ومدينة منيا القمح، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، مما تضر بصحة المواطنين، كما تم ضبط 1989 عبوة أدوية مخالفة، خلال حملة تفتيشية على عدد من معامل التحاليل الطبية بمدينة فاقوس، والتي تنوعت ما بين أدوية جدول أول مخدرات مهربة (ترامادول)، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، ومنشطات مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة.

وأكدت أن هذه المضبوطات جاءت نتيجة ضعف آليات الرقابة على الأسواق وعدم انتظام الحملات التفتيشية والرقابة على الأسواق والمصانع، لا سيما بير السلم والغير مرخصة، والتي يتعمد أصحابها إصدار منتجات مجهولة المصدر والهوية، ومنتهية الصلاحية وبيعها بالأسواق بأسعار زهيدة، في غفلة تامة من قبل الأجهزة الرقابية المسئولة عن ضبط المنتجات والتأكد من السلع الغذائية التي يقوم المواطنين بشرائها.

وأشارت إلى أن هذه المنتجات ستؤثر بالسلب على صحة المواطنين، وتعرضهم للإصابة بمختلف الأمراض، مما سيهدر كافة الجهود التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمصانع على مستوى محافظات الجمهورية، وتحرير محاضر ضد أي مصنع يعمل في الخفاء وبدون ترخيص بالعمل، وتشكيل فرق عمل تجوب أرجاء المحافظة، لضمان سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.