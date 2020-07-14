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"حماية المستهلك": ٨٠% من المصريين اشتروا "أون لاين" خلال الحظر.. وفرصة أخيرة لعدم معلني الأسعار

02:52 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
"حماية المستهلك": ٨٠% من المصريين اشتروا "أون لاين" خلال الحظر.. وفرصة أخيرة لعدم معلني الأسعار

جهاز حماية المستهلك

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أحمد سمير فرج، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك والقائم بأعمال رئيس الجهاز، اليوم الثلاثاء، إن تقرير مؤسسة "فيزا العالمية"، أوضح أن 80% من المصريين قاموا بالشراء إلكترونيًّا خلال فترة حظر التجول الذي تم فرضه لمواجهة جائحة كورونا منذ ١٥ مارس الماضي.

وأضاف فرج أن 20% من المصريين الذين قاموا بالشراء أونلاين دفعوا بالكارت الائتماني، و80% دفعوا نقدا عند الاستلام، موضحًا أن حجم التجارة الإلكترونية في تزايد سواء في مصر أو خارجها، ومن الطبيعي زيادة عدد الشكاوى المتعلقة بها.

وكشف المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك والقائم بأعمال رئيس الجهاز عن أن الجهاز رصد شركات تقوم بالبيع الإلكتروني دون إعلان السعر، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع مع هذه الشركات من أجل منحها فرصة أخيرة، وفي حالة عدم الالتزام سيتم توقيع العقوبة المقررة عليها.

حماية المستهلك أحمد سمير فرج مؤسسة فيزا العالمية فيروس كورونا

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